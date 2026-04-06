高市総理は6日、参議院・予算委員会で、野党が中東情勢に対応した補正予算案の早期編成を求めたのに対し、“新年度予算案の成立前に、検討する考えはない”と否定しました。国民民主党足立康史 参院議員「内閣は直ちに補正予算の編成に走り出したらいいんですよ。なんで成立するまで待つんですか。野党に気を遣って、予算が成立するまで補正予算の指示しない。55年体制って言うんですよ。そういう古い政治やめて、この場で