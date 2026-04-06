歌手・タレントの中川翔子さんが4月6日、インスタグラムを更新。6か月の双子の赤ちゃんへの離乳食の様子を投稿しました。 【写真を見る】【 中川翔子 】 「フリフリしながらお茶碗ガブガブ」ハーフバースデーの離乳食プレートを公開「ミルクより食べるのが圧倒的に好きみたい」投稿によると、双子は現在、保育園の慣らし保育がスタートし、離乳食も二回食に進んだとのこと。ハーフバースデーには、「簡単なおめでとうプ