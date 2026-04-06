テニスの錦織圭選手が自身の引退報道を否定しました。元世界ランキング4位の錦織選手は、2021年10月の大会を最後に、ケガのため長い期間ツアーを離れていましたが、2023年6月、下部ツアーのカリビアン・オープン(プエルトリコ・パルマスデルマール)に出場すると、1年8か月ぶりの復帰戦ながら見事に優勝。さらには7月に出場したATPツアーのアトランタ・オープンでもベスト8まで勝ち進みました。しかしその直後に痛めていた左膝が悪