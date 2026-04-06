この春、大雨などによる深刻な被害が世界各地で相次いでいます。ギリシャのアテネ近郊では4月2日、大規模な洪水が発生し55歳の男性が死亡しました。街の人は「男性の遺体は流された車の下で見つかった。川の水は全てここに集まり、住宅が水につかった」と話します。浸水した住宅の中で倒れた冷蔵庫。排水作業が続けられる中、壁に残った水の跡から、ピーク時はさらに高いところにまで水が達していたであろうことが分かります。洪水