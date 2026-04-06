日本テレビ『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「あわや！街灯が突然倒れ道塞ぐドラレコに“瞬間映像”」についてお伝えします。◇◇◇4日（土）、大分市の国道で撮影されたドライブレコーダーの映像です。4日午後、多くの車が行き交うなか突然、道路の左側に立っていた街灯が道をさえぎるように倒れたのです。倒れる街灯を走る車はギリギリでかわしています。◇4日午後3時半ごろ、「街灯が倒れている」などと