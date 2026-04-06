「基本的には現場で指導警告」なものの…2026年4月1日より、16歳以上の自転車運転者による信号無視、一時不停止、携帯電話使用（ながらスマホ）、逆走などの違反100種類以上に「青切符（交通反則通告制度）」が適用開始となりました。警察庁の公式SNSアカウントがこの制度に対し紹介する投稿をしたところ、かなりの批判が寄せられています。【新ルールの説明も】えっ…これが批判殺到の「警視庁公式の投稿」全貌です警察では、