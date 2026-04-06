新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカー、Shokz Japan株式会社（ショックスジャパン）が、4月6日（月）に「Shokz 2026年春 新商品発表会」を開催した。会場には、ブランドアンバサダーを務めるサカナクションの山口一郎が登場し、ShokzのCMO・冨田健斗氏とのトークセッションに臨んだ。山口は、4月7日（火）より先行予約が開始される、Shokz初のフォーカスモードを搭載した次世代オープンイヤー型イヤホ