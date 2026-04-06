K-ビューティーを体験できる韓国発のポップアップイベント「1％ SELECT STORE TOKYO （ワンパーセント セレクトストア トーキョー）」が、4月2日（木）〜4日13日（月）の期間限定で開催。4月5日（日）には、今回のイベントに出店している『VIDIVICI（ヴィディビーチ）』の日本公式ローンチ発表会を実施。ブランドのアンバサダーを務めるLE SSERAFIM（ルセラフィム）のKAZUHA（カズハ）が登場し、同ブランドの代表取締役であるイ・