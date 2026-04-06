真新しいランドセルを背負う1年生の姿が見られる季節ですが、早くも来年4月に入学予定の児童を対象にした“ランドセル商戦”もスタートしています。そのランドセルにも実は中東情勢の影響が。 【写真を見る】ランドセルにも中東情勢の影響 人工皮革は｢丸々原油といっても過言ではない｣ 突然 材料の値上げ通告が…愛知 （松本道弥アナウンサー）「ランドセルってこんなに色の展開あるんですね」（後藤重 後藤祐輝社長