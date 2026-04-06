太平洋フェリーは、KDDIとワイヤ・アンド・ワイヤレスが提供する「フェリーWi-Fi」を導入し、4月6日出港便よりフェリー「きたかみ」でのサービス提供を開始した。スペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」を活用した通信サービス。最速で最大220Mbpsの高速通信が可能となる。料金は24時間1,500円で、auユーザーは無料。利用可能エリアはパブリックスペースで、客室内では利用不可。対応端末はスマートフォンとタ