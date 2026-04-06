ユナイテッド航空は4月3日、長距離国際線や米国大陸横断路線、一部のハワイ路線のプレミアムキャビンに新たな3段階の運賃カテゴリーを導入すると発表した。「ベース」「スタンダード」「フレキシブル」の3種類で、すでにエコノミークラスに設定している「ベーシック」「スタンダード」「フレキシブル」の3段階に加わる。プレミアムキャビンの「ベース」運賃は最も低価格で、座席指定は有料、受託手荷物は1個まで、変更やキャンセル