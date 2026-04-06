Appleは、ゲームサブスクリプションサービス「Apple Arcade」に追加される新ラインアップを追加した。Apple Arcadeの料金は月額900円で、対象のゲームが追加料金なしで遊べる。 既に発表されていた「DREDGE+」、「Unpacking+」、「わたしのはらぺこあおむし+」に加えて、アカツキゲームスの「HYKE:Northern Light(s)」が新たに「Apple Arcade」向けに4月3日より配信される。 「HYKE:Northe