警察によりますと、山形自動車道の西川ＩＣ～寒河江ＩＣ間（上り仙台方面）が工事のため通行止めとなっています。（６日午後６時現在） 寒河江ＳＡ～西川ＩＣ間で車両が中央分離帯に衝突する事故があったということです。けが人は確認されていません。