マンチェスター・シティのMFベルナルド・シウバが、今季限りでクラブを去る見通しのようだ。英公共放送『BBC』が伝えている。2017年の夏にモナコからシティに加入したB・シウバは、ここまで公式戦通算450試合に出場し、76ゴール・77アシストを記録。現時点で通算18個のタイトル獲得に貢献するなど、長年に渡ってチームを支えてきた。在籍９年目を迎えている31歳の名手は、今季限りでクラブとの現行契約が満了となっているも