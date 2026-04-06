長崎大学病院は肝硬変の患者自身の細胞から「肝臓のもと」となる細胞を作り出し、機能を回復させる世界初の臨床研究を始めると発表しました。 臨床研究を始めるのは、長崎大学病院 肝胆膵・移植外科の江口 晋診療科長らのチームです。 「肝硬変」は、肝臓移植以外に根本的な治療が難しいとされていますが、国内では年間約2000人が移植を受けられずに亡くなるなど、深刻なドナー不足が続いています。 臨床