新TV−CM「GENERAL AirからLifeへ」篇のワンシーンゼネラルは、モデル・俳優の小松菜奈さんを新たに起用したTV−CM「GENERAL AirからLifeへ」篇を、4月1日から放映を開始した。同社は、創業90周年を迎えた今年1月に商号を「株式会社ゼネラル（英文表記：GENERAL Inc.）」に変更し、新たな一歩を踏み出した。これまで、革新的なモノづくりを通じて暮らしを快適にする志と常識にとらわれない発想で、世界初・業界初の製品を生み出し