スポーツ用品販売のアルペンは、アシックスのサッカースパイク「DS LIGHT」シリーズにおける専門拠点として、「DS LIGHT CLUB HOUSE（DS ライト クラブハウス）」を新たに展開する。「DS LIGHT CLUB HOUSE」では、高度な製品知識とフィッティング技術を備えたスタッフが、プレーヤー一人ひとりに適したスパイクを提案し、一部店舗でしか取り扱いのない、高機能モデル4機種を展開する。「DS LIGHT」が追求し続ける「素足感覚」を引