6日は石川県内6つの市町で小中学校の入学式が行われました。このうち地震と津波で甚大な被害を受け、人口減少が進む珠洲市では、たった1人の新入生が上級生たちから暖かい歓迎を受けました。「令和8年度新入生・谷中蒼昊さん」「はい！」珠洲市の宝立小中学校に6日入学した新1年生の谷中蒼昊さん。たった1人の入学式です。緊張した面持ちで式に臨む蒼昊さんに対し、古道光伸校長は、「心配はいりません。学校には優しい上級生たち