「リポビタンゼリー パフォーマンス」大正製薬は、「リポビタンゼリー」シリーズから、ブドウ糖とカフェイン配合で、考える時のエネルギー摂取におすすめの「リポビタンゼリー パフォーマンス」（清涼飲料水〈ゼリー飲料〉）を4月7日から発売する。同社は2021年に、おいしく簡単にエネルギー（180kcal）を摂取することができるというコンセプトで「リポビタンゼリー」を発売した。ゼリー飲料は、手軽に飲めるという利便性から、栄