モデルの佐藤マクニッシュ怜子さんは4月5日、自身のInstagramを更新。夫でプロラグビー選手の竹山晃暉選手と「久しぶりのデート」を楽しむ様子を公開しました。【写真】佐藤マクニッシュ怜子のデートショット「サンセットタイムのディナー」を満喫佐藤さんは「久しぶりのデート毎日一緒にいるから、たまにはおしゃれしてお出かけするデートは何歳になっても大事にしたいね私の1番好きなサンセットタイムのディナー」とつづり、