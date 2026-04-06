ゴディバ ジャパンは、母の日に向けて、「マザーズデー スペシャルギフト」を4月8日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップにおいて、また、アイスの詰め合わせ「フラワークーラーバッグセット」を4月20日から順次、全国のスーパーマーケットで、販売する。「マザーズデー スペシャルギフト」は、“ありがとう”の気持ちを伝えるギフトセット。大切な人へ、そして母の日の贈り物にぴったり