ロッテは、4月13日に、微細氷入りでくちどけの良い食感とさっぱりとした後味が楽しめる「爽」ブランドから、「爽 ブルーベリーヨーグルト味」を発売する。今回の新作は、多くの人が日常の生活に取り入れているヨーグルトとブルーベリー市場が活況を呈しているというトレンドを背景に、この2つを使用した新商品となる。過去にも爽ブランドでは、その商品特長と春の季節とも相性の良いヨーグルトを使用した商品を発売してきた。直近