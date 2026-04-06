「大樹らくらく手続きナビ」で提供する主なサービス大樹生命は、マイナンバーカードを活用し、各種手続きをより簡単かつ確実に行ってもらうためのサービス「大樹らくらく手続きナビ」を4月6日から開始する。同サービスは、新たな保険契約を申し込む際、または大樹生命マイページから、マイナンバーカードを利用して、生活者の最新の基本4情報（住所、氏名、生年月日、性別）を同社が取得することに同意することで、住民票の情報に