「デルモンテ ピュレフルーツ アサイーボウルテイスト」キッコーマン食品は、4月14日に、「デルモンテ ピュレフルーツ アサイーボウルテイスト」を全国のセブン−イレブン（店舗によって取り扱いがない場合がある。商品の取り扱いについては、店舗に問合せ）で限定発売する。今回発売する「ピュレフルーツ アサイーボウルテイスト」は、ブラジル産アサイーピューレーを使用した、「果実100％（生果実換算比。同品には濃縮果実原料