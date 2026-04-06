春。それは出会いと別れ、そして……会社員の我々にとっては「部署異動」の季節ですよね。30代も半ばに差し掛かって、急に訪れたまさかの異動。社内での立ち回りにはそれなりに自信を持っていたつもりだったけど、新しい部署特有のローカルルールや、見慣れない社内システムにはどうしても戸惑ってしまうんだよな……。○同僚に感謝を伝えたいけど……どうする？ある日の午後、資料作成中にシステムの仕様が分からず困っていた私を