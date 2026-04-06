「雨上がりの虹の香り うねりケアヘアセラムセット」ライオンは、シャンプーとトリートメントの間にヘアセラムを使用する習慣を提案し、美容液成分（イソステアリン酸（毛髪補修成分））を髪の内部に届けることで美髪へ導くヘアケアブランド「MEGAMIS」から、湿度が高い梅雨の時期にも髪のうねりを抑え、扱いやすい状態へ導く「MEGAMIS雨上がりの虹の香り うねりケアヘアセラムセット」（セット品のみの販売となる。無くなり次第終