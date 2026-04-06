「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、世代を超えて多くの人に愛されているポケモンとのコレクションを、5月22日から、ジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。今回のコレクションは、夏の海をテーマにしたアイテムを取り揃え、親子でマリンルックを楽しめるラインアップになっている。メンズ商品ラインアップ（一部）メンズは、ボーダーやネイビーなどのマリンテイストを取