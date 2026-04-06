人間関係のなかで、「どうしても合わない」「できれば関わりたくない」と感じる相手がいるのは、決して珍しいことではありません。とはいえ、職場や学校では完全に関係を断つのがむずかしい場合も多いものです。無理に関係を保とうとすると、ストレスが積み重なり、心の負担になってしまうこともあります。本記事では、「嫌いな人を遠ざける方法」をテーマに、相手と衝突せずに距離をとるコツや注意点をわかりやすく解説します。嫌