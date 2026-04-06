2026年の夏も猛暑となる予測が出ており、今から電気代などを心配する方も多いのではないでしょうか。猛暑の影響を避けるため、住宅の冷房効率を高める塗装やリフォームが注目されています。そこで、猛暑が住宅に与える深刻なダメージ、猛暑対策として有効な工事、工事なしで手軽にできる対策を解説します。猛暑が酷暑に……40度超えが日常になりつつある世界2025年の7月〜9月の日本の平均気温は、平年を2.36度上回り、「最も暑い夏