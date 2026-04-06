BYD Auto Japan(BAJ)はこのほど、BYDのハイブリッドSUV「シーライオン6」(SEALION 6)の四輪駆動仕様「SEALION 6 AWD」の納車を開始した。四輪駆動仕様「BYD SEALION 6 AWD」を納車開始これにより「SEALION 6」は、前輪駆動仕様と四輪駆動仕様の2モデルがそろったことになり、長距離走行を主体とするユーザーおよび寒冷・降雪地区で四輪駆動が必須というユーザーにも訴求できる体制が整った。○発売4カ月で約900台を受注! 「SEALION