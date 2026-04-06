俳優の北大路欣也（83）が5日放送のテレビ朝日「有働Times」（日曜後8・56）の特別企画「レジェンド＆スター」に出演し、“俳優人生を支えた恩人”との衝撃の出会いを明かした。時代劇の大スター・市川右太衛門さんを父に持ち、13歳だった1956年に親子共演した映画「父子鷹」でデビュー。14歳の時に東京の撮影所で「健さんに紹介していただいた」と2014年に亡くなった名優・高倉健さんと初めて対面した。右太衛門さんは東映