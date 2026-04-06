週明け６日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３０円９８銭（０・０７％）高の４万７２３７円２３銭だった。２営業日連続で上昇した。３３３銘柄のうち、１６１銘柄が上昇し、１７０銘柄が下落した。日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比２９０円１９銭（０・５５％）高の５万３４１３円６８銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株の上昇が目立ったことで、読