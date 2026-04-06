AI.netは、中国的なパワーコンディショナ(PCS)メーカーであるShenzhen Sinexcel Electric(以下、SINEXCEL)と、日本市場における戦略的パートナーシップ協定を締結した。締結式の様子AI.netは、日本の電力系統の安定化と再生可能エネルギーの導入拡大を目指し、系統用蓄電所の開発・運営を行うトータルソリューション「ラブバッテリー」を展開している。同提携により、「ラブバッテリー」は世界シェア首位のCATL製バッテリーと、世