グロービート・ジャパンは4月18日・19日・25日・26日、VTuberが店舗サイネージを通じてリアルタイムで接客を行う新イベント「推しメンは花月嵐キャンペーン」を、関東近郊の「らあめん花月嵐」対象店舗にて実施する。推しメンは花月嵐キャンペーン同企画では、店舗に設置されたサイネージ画面にVTuberが登場し、おすすめメニューの紹介やトッピングの提案を行う。 VTuberがまるで店舗スタッフのように顧客を迎えることで、リアル店