子育て期のイライラはどうすれば改善できるか。乳幼児睡眠コンサルタントの愛波あやさんは「子育て中は睡眠不足になることが多く、それが余裕のなさにつながっていることがある。特に寝かしつけに時間がかかるとネックになりがちだ」という――。※本稿は、愛波あや『赤ちゃん超ぐっすり育児親子でしあわせになる寝かしつけメソッド』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／zeljkosantrac※写真はイメージ