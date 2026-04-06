XEXYMIX JAPANは4月25日、韓国発のアスレジャーブランド「XEXYMIX（ゼクシィミックス）」の直営店『XEXYMIX クオーツ心斎橋店』をオープンする。SPRING EDITION 9分丈レギンスXEXYMIXは「今日も、いい感じ。」をコンセプトに、自分らしい心地よさに寄り添う韓国発のアスレジャーブランド。直営店は、Osaka Metro心斎橋駅直結の複合施設「クオーツ心斎橋」の地下1階に位置し、関西エリアの新たな拠点として展開する。ブランドの代名