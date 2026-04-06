しゃぶしゃぶチェーンの「しゃぶしゃぶ温野菜」は、4月6日（月）から4月24日（金）までの期間限定で、食べ放題コースを平日20％OFF、土日祝10％OFFで提供する「新生活応援キャンペーン」を実施する。対象は各種食べ放題コース。通常3,380円（税込3,718円）のコースは、平日20％OFFで2,703円（税込2,973円）となる。食べ放題コースを注文し、かつ割引前の飲食代金が税込5,500円以上の場合にのみ利用可能。通年で実施している「小学