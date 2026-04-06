【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ヘルバット】 2027年1月 発売予定 価格：13,200円 海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ヘルバット」を2027年1月に発売する。価格は13,200円。 本商品はDCユニバース最強の敵ダークサイドと戦うために生み出された「ヘルバット」スーツのバットマンをアメイジング・ヤマグチシリ