6日は、福岡県糸島市で最高気温が25℃を超える夏日となるなど、県内各地で5月中旬並みの暖かさとなりました。福岡市東区の海の中道海浜公園で今、見頃を迎えているのが、およそ100万本のネモフィラです。 ■八木菜月アナウンサー「こちらでは今、ネモフィラが見事に見頃を迎えていますが、すぐ後ろにはソメイヨシノが満開を迎えていて、淡いブルーとピンクのコラボレーションが絶景です。」 桜とネモフィ