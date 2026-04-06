伊吹島香川県観音寺市5日 香川県観音寺市、観音寺港から船で25分。伊吹島で行われた「桜まつり」の話題です。 （記者リポート）「坂の上から見下ろすと桜と海の絶景が広がっているんです」 島の急な斜面に桜が植えられていて、角度によっていろんな景色が楽しめます。 島内には約200本の桜が植えられていて、5日はまだつぼみもありました。 島民によりますと、今週いっぱい桜が楽しめそうだとい