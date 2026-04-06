【MOKEI（模型）文化推進議員連盟2026】 3月26日設立 自民党は上川陽子元外相を会長に「MOKEI（模型）文化推進議員連盟2026」を設立、3月26日に設立総会を開いた。 この議連設立総会の開催呼び掛け人は上川陽子議員の他、自民党の清水真人議員、永井学議員、深澤陽一議員、山田太郎議員など11人がが参加している。「MOKEI（模型）」を日本の重要な文化資産として位置づけ、その振興を政策面か