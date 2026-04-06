6日午前、福岡県那珂川市のマンションの一室で火事がありました。住人の80代とみられる男性1人が病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。6日午前10時すぎ、福岡県那珂川市松原で「部屋から火が出ている」と消防に通報がありました。火はマンションの一室のリビングやベランダの一部を焼き、通報からおよそ40分後に消し止められました。警察によりますと、この部屋に住む80代とみられる男性1人が病院に搬送されましたが、そ