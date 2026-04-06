バレーボールの国内最高峰「大同生命ＳＶリーグ」女子のレギュラーシーズン（ＲＳ）上位８チームが進むチャンピオンシップ（ＣＳ）の記者会見が６日、都内で行われ、出場８チームが出席した。今季ＲＳ３位で初めてのＣＳに臨むＰＦＵブルーキャッツ石川かほく（ＰＦＵ）の細沼綾主将は「シーズン４４試合の延長戦だと思って、チャンピオンシップではシーズンの集大成を体現していきたい。優勝を目指して全員で戦っていきたいです