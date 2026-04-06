山形県最上町の障害者支援施設で去年6月、男性職員が利用者を足で蹴ってけがをさせていたことがわかりました。施設は、虐待の事実を認め、被害者側に謝罪しています。職員による虐待が発覚したのは、最上町向町の障害者支援施設「最上ふれあい学園」です。学園によりますと去年6月、40代の男性職員が夜間に50代の男性利用者をトイレに誘導する際、利用者の尻を押すように蹴る暴行を加えました。利用者は転倒し床にあごを打ち付けけ