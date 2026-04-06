酒田市の住宅街で相次いでいる不審火で、3月29日にも近くで軽乗用車の内部が焼ける火事があったことが新たに分かりました。警察は6日、改めて現場の実況見分を行い、連続放火の可能性も視野に捜査を進めています。6日午後3時半ごろ、酒田市東泉町3丁目の住宅に警察の捜査員4人が実況見分に訪れました。関係者によりますと、3月29日午後9時ごろ、この住宅敷地に止めてあった軽乗用車の助手席の座席背もたれ部分が焼けているのを、所