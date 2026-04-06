3月20日、三重･亀山市の新名神高速で車4台が絡み、6人が死亡した事故で、このうち5人が静岡･袋井市の家族だったことがわかりました。この事故は、3月20日、三重･亀山市の新名神高速下り、野登トンネルの出口付近で、大型トラックが乗用車に追突し、車3台が炎上して子ども3人を含む6人が死亡したものです。警察は、4月6日、身元を発表し、このうち5人が静岡･袋井市に住む一家で、松本幸司さんと妻の恵梨子さん、長女の莉桜さん･11歳