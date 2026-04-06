モーターのパワーアップが効果的なプラグインHV小変更で、プジョー308 SWのパワートレインには磨きがかかった。1.2L 3気筒ガソリンターボのマイルド・ハイブリッドは145psと23.4kg-mを発揮し、0-100km/h加速9.3秒と、性能は必要充分。数名の大人と沢山の荷物では、やや力不足かもしれないが。【画像】ハッチバックより印象は大人プジョー308 SW選択肢激減：サイズの近いワゴンは？全121枚ディーゼルターボは129psと30.4kg-m