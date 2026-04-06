＋269mmで美しいプロポーションのSW最近のロンドンで見かけるファミリーカーは、SUVが中心。プジョーも、そんな流れへしっかり追従している。しかし、ひと昔前まではステーションワゴンが主役的な存在だった。今回試乗した、308 SWのように。【画像】ハッチバックより印象は大人プジョー308 SW選択肢激減：サイズの近いワゴンは？全122枚英国市場での販売数は多くないとはいえ、ラインナップは多彩。約2万8000ポンド（約588