グンゼの包装用フィルムを使ったカット野菜などの商品（同社提供）グンゼは6日、中東情勢の悪化に伴う原油高を受け、ナフサ由来製品であるカット野菜や菓子類などの包装用フィルム3種類を、21日出荷分から500平方メートル当たり1200円値上げすると発表した。値上げ幅は約3割。イランによるホルムズ海峡の事実上封鎖の影響で、調達不安が高まったことが背景にある。包装用フィルムは、ナフサ由来のポリプロピレンなどが原料。ホ