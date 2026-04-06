◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンクー西武（7日、みずほPayPayドーム）先日開設されたソフトバンクの本拠地・みずほPayPayドームの公式インスタグラム。7日に行われる西武とのデーゲームを前に、球場周辺の桜の開花情報もお知らせされました。ストーリーズ機能に掲載されたのは、少し緑の葉も混ざった桜の写真。これに添えて「5ゲート前の桜です 新緑も見え始めていますが明日のデーゲーム開催時もお楽しみいただけそうです」とつ